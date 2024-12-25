Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 12:34 — ИА Регнум. После крушения самолёта в Актау в больницы доставили 29 выживших. Об этом 25 декабря сообщило управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана.

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«Всего 29 пострадавших: из них в многопрофильную областную больницу доставлено 27 пострадавших, на уровне приёмного покоя проводится сортировка. Из 27 доставленных 11 тяжёлых госпитализируют в реанимацию», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями, переломами и ушибами госпитализированы двое детей — 11 и 16 лет. Они находятся в травматическом шоке. Пациентов готовят к операции.

На месте крушения самолёта обнаружены четверо погибших.

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