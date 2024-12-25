Москва, 25 декабря, 2024, 12:37 — ИА Регнум. 25 декабря 1979 года СССР ввёл свой военный контингент на территорию Афганистана. Как считают эксперты, данного решения требовала сложившаяся международная обстановка.

Л. Якутин/РИА Новости

«Решение это было непростым, но абсолютно правильным, и более того — необходимым. Потому что иначе, не сделай мы этого, мы бы столкнулись с теми проблемами, которые вспыхнули у нас в 1990-е годы, гораздо раньше. И начались бы они не с кавказских и прибалтийских республик, а со среднеазиатских», — заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете».

Он также подчеркнул, что Россия сейчас должна прикладывать максимум усилий, чтобы эта страна не была враждебной.

Политолог Семён Багдасаров отмечает, что СССР не просто должен был ввести войска в Афганистан. По словам эксперта, данная мера носила вынужденный характер.

«К тому моменту в 24 афганских провинциях из 29 уже вовсю действовала оппозиция и фактически контролировала большую часть страны. Так что это был лишь вопрос времени. Кроме того, давайте не забывать о том, что в гражданской войне в Таджикистане в 1992–1997 годах активно участвовали афганские моджахеды Ахмад Шах Масуда. Можно представить, что было бы, зайди они на территорию Таджикистана тогда, в 1970–1980-х», — отметил он.

В апреле 1978 года марксистская Народно-демократическая партия свергла генерала Мухаммеда Дауда и провозгласила курс на строительство социализма. Сторонники прежних властей, большинство из которых составляли радикальные исламисты, начали партизанскую войну и провозгласили себя моджахедами, то есть «борцами за правое дело». Удерживать новые порядки Кабулу было всё труднее.

«Началось формирование боевых организаций противников нового правительства, их оснащение американским оружием, появились американские и пакистанские советники», — вспоминал один из ближайших соратников Леонида Брежнева Виктор Гришин. Он отмечал, что победа контрреволюции грозила превращением Афганистана в фактически военную базу США у СССР под боком.

Первоначально советское руководство не намеревалось помогать Кабулу. Тогдашний глава МИД Андрей Громыко, оценив риски, всерьёз полагал, что достижения в разрядке вооружений будут отброшены. Но к концу 1979 года стало ясно, что США всё больше поддерживают моджахедов (в СССР их прозвали душманами). Также были опасения, что новый лидер Афганистана Хафизулла Амин может пойти на более тесное сближение с Западом. К тому же тогда было объявлено о размещении ракет «Першинг-2» в Европе.

Решение о направлении в Афганистан специального отряда из 500 человек для защиты Амина и революционного правительства было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 6 декабря 1979 года. Первые части 40-й армии перешли афганскую границу 25 декабря. Спецчасти уже выполнили секретное задание — взяли штурмом дворец Амина, который погиб во время этой операции. Вооруженные столкновения с моджахедами начались 27 декабря. НАТО очень активно финансировало исламистов и снабжало их оружием. В соседнем Пакистане формировались отряды наёмников.

В ответ администрация действующего на тот момент президента США Джимми Картера разработала пакет санкций против СССР. Были бойкотированы Олимпийские игры в Москве 1980 года. Против СССР выступил Египет, бывший недавним союзником, так как заключил договор о мире с Израилем и поменял свой политический курс.

За девять лет боевых действий 86 советских солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза. Из них 25 получили эту награду посмертно. В Афганистане советскими специалистами были возведены тысячи километров автодорог, мосты, заводы, газопроводы, школы, а также Кабульский политехнический университет.