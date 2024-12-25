Москва, 25 декабря, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию, скорее всего, он просто хочет разместить там американские военные базы, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Egmont Strigl/imageBROKER.com

Издание New York Post сообщило, что покупка Гренландии Соединёнными Штатами может стать самым крупным приобретением территорий в американской истории. По информации газеты, ссылающейся на источники, близкие к Трампу, избранный президент США «на 100% серьёзно» относится к идее получения контроля над Гренландией, а также над Панамским каналом.

«Не думаю, что он реально собирается её покупать. Я думаю, что он пытается создать более выгодную переговорную позицию. Для того чтобы, по крайней мере, разместить в Арктике сеть американских военных баз. То есть это такая накачка, взвинчивание. Ну вообще классика переговоров. Он взвинчивает обстановку, ситуацию, требует невыполнимого, а потом садится за стол переговоров и снижает требования. И в итоге Дания соглашается не на продажу Гренландии, а на размещение там американских войск на более выгодных условиях»,— поделился мнением Блохин.

По словам эксперта, XXI век — это век противостояния США, России и Китая. Политолог уточнил, что практически все американские военные эксперты сходятся во мнении о том, где будет расположен главный театр противостояния — в Арктике.

«Арктика является сокровищницей природных ресурсов. Ресурсная база Арктики, по самым скромным оценкам, составляет 60 трлн долларов. Через Арктику проходит Северный морской путь. Через Арктику проходит самая короткая траектория полёта межконтинентальных баллистических ракет, и из США в Россию, и обратно. Поэтому идёт подготовка к созданию таких форпостов для борьбы за Арктику»,— рассказал специалист.

Политолог напомнил, что вопрос приобретения Гренландии Штатами поднимался ещё в первый президентский срок Трампа. Сейчас, по словам эксперта, республиканец вновь предпринимает попытку привлечь на свою сторону республиканских ястребов подобными заявлениями. Именно для этого Трамп демонстрирует такой стиль — нагловато-хамоватый, с выкручиванием рук и ультиматумами.

«Я думаю, что здесь есть ещё две причины. Первая — Трамп персона медийная. Он любит, чтобы о нём говорили. Неважно, в каком стиле, в хорошем или плохом. Главное, чтобы говорили. А во-вторых, что и по Панаме, и по Канаде с Гренландией — это всё не популизм. Это попытка сформировать переговорные позиции по разным вопросам для своего предстоящего президентства. Надо понимать, что и Трамп-то ещё конкретно не управляет. Он будет только через месяц в Белом доме. Это всё — прощупывание информационной почвы и одновременное желание хайпануть»,— пояснил Блохин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сын Дональда Трампа Эрик 24 декабря опубликовал в соцсети Х картинку, на которой его отец изображён во время якобы покупки на Amazon Канады, Гренландии и Панамского канала.

22 декабря избранный президент США заявил, что хочет вернуть Панамский канал, переданный Панаме ещё в прошлом веке. Он играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Соединённых Штатов, пояснил Трамп.

В соцсети Truth Social Трамп 23 декабря заявил, что США «абсолютно необходимо» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании.

В тот же день премьер-министр Гренландии Муте Эгеде сообщил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Премьер также добавил, что Дания не должна проиграть свою долгую борьбу за свободу.