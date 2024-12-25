* обе внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 25 декабря, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд смягчил наказание режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

Как сообщало ИА Регнум, в июле Второй Западный окружной военный суд Москвы признал Беркович и Петрийчук виновными в публичном оправдании терроризма и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. Режиссёру и драматургу также было запрещено на три года заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Уголовное дело против Беркович и Петрийчук было возбуждено из-за поставленного ими спектакля «Финист — Ясный сокол». В этой пьесе женщины через соцсети знакомились с представителями радикального исламизма. В мае 2023 года после публикации в интернете видео с читкой произведения режиссёра и драматурга задержали, следователи увидели в пьесе признаки оправдания терроризма. Беркович и Петрийчук свою вину не признают.

Экспертиза устновила, что спектакль «Финист — Ясный сокол» героизирует боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и идеологию радикального феминизма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.

Новость дополняется