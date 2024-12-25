Варшава, 25 декабря, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Власти Польши подняли в небо дежурные пары истребителей из-за якобы активности дальней авиации России. Об этом 25 декабря сообщило оперативное командование польских вооружённых сил.

Julian Herzog

«Начались действия военной авиации [Польши] в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении в соцсети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что в небо были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки польской армии привели в состояние повышенной готовности.

Как сообщало ИА Регнум, в предыдущий раз Польша подняла свои дежурные истребители в небо из-за активности России 13 декабря. В польской армии назвали поводом для этого использование российскими военными «крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине».

При этом 12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не будут заходить на контролируемую киевским режимом территорию даже после прекращения огня. По его словам, Варшава расходует на помощь Киеву больше, чем другие государства.