Владикавказ, 25 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Многие родители в Северной Осетии начали забирать детей из школ после взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом 25 декабря сообщил глава республики Сергей Меняйло.

МЧС России. Кадр из видео

«Поступает информация, что жители республики массово забирают детей из школ, детских садов. Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации», — написал он в Telegram-канале.

Меняйло подчеркнул, что других чрезвычайных происшествий в республике нет. Специалисты устанавливают причины взрыва в ТЦ. Пока можно только исключить версию взрыва газа, так как здание не газифицировано.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937660" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в ТЦ во Владикавказе прогремел утром 25 декабря. Взрывная волна выбила стёкла в здании. После этого начался пожар, площадь которого составила 800 кв. м.

По информации МЧС РФ, в ходе происшествия погиб один человек, также двое пострадали. Вскоре спасатели потушили пожар. По предварительным данным управления СК России по Северной Осетии, причиной ЧП стал хлопок газовоздушной смеси.