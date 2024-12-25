Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Муж Нармины Игидовой, которая была на борту разбившегося в Казахстане самолёта, рассказал ИА Регнум, что его супруга летела в Нальчик, чтобы отметить Новый год с внуками и дочерью. По словам мужчины, супруга перестала выходить на связь и он до сих пор не знает, выжила ли она.

ИА Регнум Нармина Игидова была на борту пассажирского самолёта

58-летняя Нармина Игидова была на борту пассажирского самолёта, летевшего из Баку в Грозный. Женщина собиралась навестить дочь и внуков, которые живут в Нальчике. В январе к ней должен был присоединиться и супруг Башир. Сейчас мужчина не знает, увидит ли жену снова.

«Последний раз мы разговаривали с ней вчера вечером, она сказала, что до Баку ей ехать 400 километров. Она уже была в дороге, сказала, что всё хорошо. После этого разговора я уже не мог с ней связаться, телефон недоступен. Я сейчас ничего не понимаю, мне никто не звонил. Я не знаю, где её искать», — рассказал Башир.

ИА Регнум дочь и внуки пассажирки Нармины

Супруг Нармины объяснил, что женщина летела одна.

«Она должна была дождаться меня там. Я собирался прилететь к ним в январе», — сообщил мужчина.

Сейчас родственники обзванивают больницы и экстренные службы. Они пытаются выяснить судьбу Нармины.

У Нармины и Башира две взрослые дочери, они обе давно вышли замуж и подарили родителям много внуков. Дедушка с бабушкой старались навещать их как можно чаще. По словам родных, Нармина часто летала к родным из Екатеринбурга, где проживала с мужем.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937655" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В больницу доставили 18 пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. На воздушном судне начался пожар, который впоследствии был потушен. Позднее компания — владелец воздушного судна сообщила, что причиной крушения самолёта могло стать столкновение со стаей птиц.

Аэропорт Грозного уточнил, что из-за тумана в столице потерпевший крушение самолёт был перенаправлен в Махачкалу, откуда улетел в Актау. Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что родственники пострадавших могут обращаться на горячую линию МЧС Казахстана. Дипломаты, ведущие работу в республике, следят за развитием ситуации и будут оперативно предоставлять новую информацию, добавила спикер министерства.