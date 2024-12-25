* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 25 декабря, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) заочно приговорил главаря «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) подполковника Дениса Прокопенко к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ 25 декабря.

Exiik Денис Прокопенко

Отмечается, что командир войсковой части 3057 национальной гвардии Украины признан виновным в покушении, совершённом группой лиц, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов и в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба.

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Прокопенко, находясь на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, отдал подчинённым — Льву Кашперскому, Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину — приказ об обстреле из артиллерийских орудий жилых домов в посёлке городского типа (пгт).

«Исполняя его приказ, указанные выше военнослужащие националистического батальона «Азов» произвели не менее 40 выстрелов по жилым домам пгт Старый Крым Донецкой Народной Республики, где в этот период находились мирные жители, не участвующие в вооружённом конфликте. В результате преступных действий повреждены жилые дома. Собственники вышеуказанных жилых помещений, а также другие мирные жители не пострадали, поскольку укрылись от обстрелов в безопасном месте», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что Прокопенко объявлен в международный розыск и заочно судом приговорён к заключению под стражу.

Как передавало ИА Регнум, военный суд 20 декабря заочно приговорил к 15 годам лишения свободы боевика батальона «Азов» Ивана Пилипчука. Сообщается, что его признали виновным в подготовке теракта в московском аэропорту Шереметьево.

19 августа в ДНР заочно приговорили командира отделения взвода огневой поддержки отдельного отряда спецназначения националистического объединения «Азов» Виктора Цебрика к 20 годам лишения свободы. Согласно данным, его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, а также в разбое, совершённом с угрозой применения оружия и насилия.