Москва, 25 декабря, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. Об этом в среду, 25 декабря, заявил «РИА Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, это будет прописано в Стратегии развития образования.

«Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты», — подчеркнул он.

По его словам, этот вопрос прорабатывается с Федеральной налоговой службой.

«Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат», — констатировал вице-премьер.

Чернышенко также рассказал, что текст Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года будет представлен в администрацию президента в следующем марте. Её составляют 14 рабочих групп.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил расширить стимулирующую выплату педагогам школ и детских садов. Он сообщил о намерении добавить к зарплатам учителей региона 5 тыс. рублей. Также Кондратьев пообещал проработать вопрос о повышении зарплат педагогам коррекционных школ.

На педагогическом совете в 2023 году глава Кубани принял решение о надбавке для учителей края в 5 тыс. рублей. Таким образом, с 2025 года школьные учителя будут получать ежемесячную выплату в 10 тыс. рублей.