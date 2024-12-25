Котельники, Московская область, 25 декабря, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Ещё одно уголовное дело возбудили по факту избиения школьницы в Котельниках. В этот раз фигурантами стали сотрудники школы №2, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Следователи начали расследование по ч. 1 ст. 293 УК РФ, по факту халатности неустановленных сотрудников из числа должностных лица.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», статья предполагает максимальное наказание в виде ареста до трёх месяцев либо исправительные работы сроком до одного года», — рассказал ИА Регнум источник, знакомый с ситуацией.

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По версии следствия, ненадлежащее исполнение своих обязанностей и недостаточная воспитательная работа привели к тому, что девиантное поведение несовершеннолетних не пресекалось.

Сама скандальная история с массовым избиением школьницы произошла в начале декабря. Шесть подростков закрыли сверстницу в туалете, избили и сняли всё на видео. Пострадавшая попала в больницу, а агрессивных школьниц вскоре исключили.

Однако, по словам учеников, директор школы Светлана Фролова после случившегося заставила всех причастных удалить видео с телефона и не хотела сообщать о произошедшем в полицию. Кроме того, сестра избитой девочки пожаловалась, что никто из учителей не отреагировал на просьбы о помощи — преподаватели отказались останавливать расправу, сославшись на то, что не могут уйти с урока. 13 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности.