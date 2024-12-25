Москва, 25 декабря, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Около 10 млн клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты — те, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

Илья Наймушин/РИА Новости

«По нашим оценкам, за последнее время около 10 млн плательщиков совершали переводы на дропперские карты. Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту», — отметил он. Его слова приводит РБК.

Шабля заявил, что объёмы таких операций составляют существенную долю теневой экономики России. В подобные переводы вовлечены около 13% трудоспособных граждан, или почти каждый восьмой из них.

«Такой незаконный бизнес не может открыть счёт в банке. Зачастую их организаторы ведут свой бизнес в России из-за рубежа. И основной вопрос, который им важно решить, — это как принимать безналичные деньги от наших граждан в оплату своих нелегальных услуг», — добавил Шабля.

По его словам, Банк России отслеживает активность организаторов дропперских схем и выявляет подставных лиц при помощи разных баз платёжных данных. У Банка России есть сведения почти о 700 тыс. дропов. Как правило, это молодые люди из регионов.

Банк России совместно с Росфинмониторингом и кредитными организациями прорабатывает вопрос создания единой платформы для борьбы с дропами.

Как передавало ИА Регнум, мошенники придумали новую схему для обмана россиян, при которой они арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода на них похищенных денежных средств. Уточняется, что аферисты убеждают потенциальных жертв переводить деньги на сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях. При этом злоумышленники арендуют сторонние карты для зачислений у простых пользователей (так называемых дропов), которых убеждают в том, что это якобы безопасно, обещая им лёгкий и легальный заработок. В 2023 году система дроп-мониторинга банка ВТБ задержала на счетах дропов более 1 млрд рублей своих клиентов и клиентов других банков.