Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Появившаяся ранее в СМИ информация о том, что разбившийся в казахстанском Актау самолет мог сменить курс из-за атаки украинских БПЛА на аэропорт Грозный, ошибочна. Борт Embraer 190AR, летевший рейсом Баку — Грозный, авиакомпании Azerbaijan Airlines сменил курс из-за грозы ещё до начала атаки БПЛА. Об этом ИА Регнум рассказал директора аэропорта Грозный Альви Шахгириев.

Соцсети

В разговоре с журналистами генеральный директор аэропорта Грозный «Северный» им. А. А. Кадырова Альви Шахгириев опроверг появившуюся в СМИ информацию.

«Этот самолёт ушёл от нас ещё до введения плана «Ковёр». Самолёт вошёл в зону нашего аэропорта и трижды заходил на посадку, однако приземлиться не смог из-за плохих погодных условий — из-за тумана и низкой облачности не смог сесть. Командир воздушного судна сам принял решение уйти на запасной аэродром. Сообщил нашим диспетчерам, что уходит на Баку. Потом поменял решение и отправился на Актау», — рассказал Альви Шахгириев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937647" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В больницу доставили 18 пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Также Шахгириев отметил, что, пока самолёт находился в зоне ответственности аэропорта Грозный, командир воздушного судна не передавал на землю каких-либо сообщений о технических неисправностях или проблемах на борту — полёт проходил штатно.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского города Актау.

Отмечается, что с места авиакатастрофы госпитализировали 18 выживших, включая одного ребёнка.