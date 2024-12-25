Москва, 25 декабря, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В кинопарке «Москино» начались показы мультимедийного представления «Соборная площадь». О своем опыте участия в спектакле рассказали актеры, играющие главных героев. Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов и Анна Большова поделились, какие роли им достались в новом проекте и почему холод не помеха.

Е. Самарина. Mos.ru

Спектакль «Соборная площадь» проходит на фоне декораций соборов и дворцов Московского Кремля в кинопарке «Москино». Иммерсивное представление с музыкой, танцами, пиротехническими эффектами и 3D-проекциями рассказывает о Смутном времени.

«Я думаю, говорить о нашей истории сейчас очень вовремя», — рассказал депутат Государственной думы народный артист России Дмитрий Певцов. Он добавил, что постановка «пропитана любовью к Родине».

Певцов исполняет роль князя Дмитрия Пожарского — национального героя Смутного времени, человека, освободившего Москву от польско-литовских интервентов. Народный артист убежден, что кинопарк «Москино» — лучшая площадка для такого масштабного представления. Он подчеркнул, что постановка отличается от театральной, где люди сидят в тепле, а на сцене изображается мороз. В представлении реальность происходящему придают и декорации, на которые проецируются изображения, и трюки, и пиротехнические эффекты.

Актриса театра и кино заслуженная артистка России Екатерина Гусева играет коварную Марину Мнишек, жену двух Лжедмитриев. Это одна из наиболее заметных и трагических женских фигур Смутного времени.

Екатерина считает, что, зная историю России, можно понять сегодняшний день и даже заглянуть в будущее. Актриса хотела бы, чтобы исторические события были не только на страницах школьных учебников — кинематограф должен как можно чаще обращаться к ним. Также она отметила декорации кинопарка, которые используют не только в кино, но и для таких постановок, как «Соборная площадь».

Для актрисы опыт участия в спектакле, который идет целый час на открытом воздухе, стал первым. «На самом деле всё прекрасно. И не холодно», — поделилась Гусева. Она добавила, что все актеры очень утеплены, прекрасно экипированы. «Например, моя обувь больше на несколько размеров, чтобы уместились термостельки. Словом, мне тепло, я не чувствую никакого дискомфорта», — добавила актриса.

Заслуженная артистка России Анна Большова играет в спектакле «Соборная площадь» жену купца Кузьмы Минина, второго организатора русского народного ополчения. Роль небольшая, но, по словам актрисы, очень выразительная. В истории Анну больше всего впечатляет народная жертвенность, когда люди отдают все, чтобы поддержать ополчение. Актриса убеждена, что происходящее на необычной сцене кинопарка созвучно сегодняшнему дню — тому, что сейчас волнует каждого русского человека.

Актриса считает, что идея поставить исторический спектакль в декорациях кинопарка «Москино» — возможность для театра общаться со своими зрителями, стать ближе и понятнее. Ведь каждому очень хочется заглянуть за кулисы, узнать, что там за кадром. Многие театры сегодня устраивают экскурсии, показывают закулисье, гримерные, различные цеха. Площадки кинопарка «Москино», все его декорации, по мнению Анны Большовой, имеют колоссальный познавательный, туристический потенциал. Актриса призналась, что ей и самой очень интересно приезжать сюда каждый раз.

Над спектаклем работала большая команда во главе с режиссером и продюсером, художественным руководителем Нового театра Эдуардом Бояковым. Он собрал в свою труппу настоящий звездный актерский состав. Его сформировали по принципу ротации: в каждом показе наряду с молодыми артистами в одной из ключевых ролей всегда выступает кто-то из известных артистов театра и кино — Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Леонид Якубович и другие.

Спектакль «Соборная площадь» можно посмотреть по выходным дням, показы продлятся до 23 февраля 2025 года. Спектакль проходит на территории кинопарка «Москино» в декорации «Соборная площадь Москвы» на открытом воздухе. Для зрителей предусмотрели крытую теплую трибуну на 300 человек с инфракрасными лампами и сиденьями с подогревом.