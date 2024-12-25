Москва, 25 декабря, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект по установлению периода «охлаждения» при выдаче кредита, чтобы предотвращать мошеннические действия. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин 25 декабря в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Володин отметил, что замедление процедуры выдачи кредита даст гражданам больше времени тщательно обдумать свои действия, свою платёжеспособность и проконсультироваться с близкими.

«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесён в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита «период охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тыс. рублей, 48 часов — для сумм от 200 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Спикер отметил, что 95% депутатов поддержали необходимость принятия подобного проекта. Он также напомнил, что через преступные схемы фейковые благотворительные организаций обманули россиян примерно на 250 млрд рублей.

Как ранее передавало ИА Регнум, 23 декабря Володин сообщил, что законодательный орган рассмотрит законопроект, который обяжет благотворительные фонды создавать официальную страницу в соцсетях, которая будет проходить идентификацию и аутентификацию через портал «Госуслуги».

Кроме того, 24 декабря в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что операторы связи уже сейчас могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы. Ранее появилась информация об обсуждениях касательно введения запрета на звонки в мессенджерах. По данным операторов связи, 40% звонков через мессенджеры совершают мошенники, причем 70% из них — из-за рубежа.

13 декабря в РКН заявили, что доступ к мессенджеру Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

Viber чаще всего становился основным инструментом для мошенников, так как шифровал все разговоры и не требовал подтверждения личности, заявил член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в разговоре с ИА Регнум. Депутат также сообщил, что иностранные спецслужбы могли использовать Viber для вербовки людей, поскольку этот мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами.