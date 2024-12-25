Луганск, 25 декабря, 2024, 10:06 — ИА Регнум. В течение последних нескольких суток армия России усилила контратаки на позиции украинских формирований в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике. Об этом 25 декабря рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Согласно перехваченным данным, вооружённые формирования Украины рапортуют вышестоящему командованию о давлении наших войск в районе Белогоровки. Так, за несколько последних суток наши подразделения <…> контратаковали передовые позиции вооруженных формирований Украины у Белогоровки», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам эксперта, российские военные в круглосуточном режиме ведут контратаки на позиции противника в основном малыми манёвренными группами при поддержке артиллерии, бронетехники и авиации.

Марочко уточнил, что положения украинской армии в районе Белогоровки также осложняют неблагоприятные погодные условия, из-за чего у противника наблюдаются проблемы со снабжением и использованием дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября журналист ВГТРК Павел Зарубин рассказал, что армия России отодвинула украинские формирования на 20 км от Лисичанска (ЛНР). По его словам, российские военные освободили Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. При этом от Белогоровки они прошли вперёд ещё 10 км на запад, освободив населённый пункт Верхнекаменское, добавил журналист.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря заявил, что украинские войска постепенно истощаются, а армия России продолжает продвигаться вперёд. Глава государства подчеркнул, что из-за этого ВСУ не могут вновь закрепиться на покинутых ими позициях.