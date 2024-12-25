Москва, 25 декабря, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Федеральной службой безопасности (ФСБ) России было возбуждено уголовное дело против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли государственную границу РФ и снимали свои сюжеты в городе Судже в приграничье Курской области. Об этом 25 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъёмку на территории населённого пункта Суджа Курской области», — отметили в ЦОС.

Уточняется, что также ведётся правовая оценка появившихся в медиа материалов, которые свидетельствуют о нахождении в Судже иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Ленинский суд Курска заочно арестовал Ника Пэйтона Уолша, незаконно пересёкшего, по данным ФСБ, российскую границу, чтобы снять репортаж о вторжении украинских формирований в курской приграничье. По данным объединённой пресс-службы судов региона, американскому журналисту предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ), а также объявили его в межгосударственный и международный розыск.

Ранее, 7 октября, суд заочно арестовал оператора итальянской телекомпании Симоне Траини и репортёра Стефанию Баттистини за незаконное пересечение госграницы РФ для съёмки репортажа о вторжении ВСУ в приграничном городе Судже в Курской области. Им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»).