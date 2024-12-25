Москва, 25 декабря, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Пять переулков в районе Цветного бульвара в Москве благоустроены в этом году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он отметил, что главной задачей было сделать их удобными и для пешеходов, и для транспорта.

mos.ru В центре Москвы благоустроили пять переулков

«В прошлом году провели благоустройство двух участков Цветного бульвара — возле одноимённой станции метро и цирка Никулина, теперь обновили пять переулков в этом районе — Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов, — сообщил Пётр Бирюков. — Главной задачей было сделать эти пространства удобными для пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию».

В переулках убрали в кабельную канализацию два с половиной километра проводов. Это было сделано в рамках программы «Чистое небо» и позволило улучшить визуальный облик пространства, а также обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

mos.ru В центре Москвы благоустроили пять переулков

«Расширить тротуары в узких переулках, где существует транзитное автомобильное движение, было достаточно сложно, но тем не менее пешеходную зону увеличили», — подчеркнул Пётр Бирюков. В переулках были упорядочены автомобильные парковки, а также сделано около 30 велопарковок. Также в переулках привели в порядок существующий и добавили новый газон, а кроме того установили удобные лавочки и навигационные стелы.

В переулках появилось свыше 100 современных фонарей с энергосберегающими светильниками, а пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.