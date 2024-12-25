Москва, 25 декабря, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски у руководителей трёх заводов по делу о хищении средств при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом 25 декабря рассказали в УФСБ по Ростовской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проведены масштабные обыски на трёх подшипниковых заводах: ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников», — привёл слова представителя регионального УФСБ ТАСС.

Он уточнил, что обыски были проведены в рамках ранее возбуждённого уголовного дела о мошенничестве против должностных лиц ООО «10 ГПЗ» по факту хищения средств гособоронзаказа в особо крупном размере.

«Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей», — добавил представитель УФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении неустановленных лиц «Балашихинского литейно-механического завода» (БЛМЗ). По мнению следователей, в 2017–2022 годах руководители предприятия приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям, и отгрузили их, сопровождая поддельными документами. Это было сделано, чтобы не срывать оборонный заказ.

Ранее в июле суд приговорил к пяти годам лишения свободы фигурантку дела «Оборонсервиса» Ирину Вишнякову, экс-гендиректора ЗАО «Безопасность и связь». Её признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путём.