Красногорск, 25 декабря, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Подмосковье семерых россиян, включая троих несовершеннолетних, пытавшихся по заданию спецслужб Украины совершить теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом 25 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

«Предотвращён террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия РФ, выпускающего продукцию для Министерства обороны России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ФСБ были задержаны семеро россиян, в том числе трое несовершеннолетних, которые проживают в Московской, Свердловской областях и Пермском крае. Они причастны к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля главы предприятия ОПК, изготовлению самодельного взрывного устройства из изъятых из тайника компонентов и закладке его под эту машину для её подрыва.

«Деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи», — отмечается в сообщении.

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В ЦОС уточнили, что ранее задержанные помогали украинским телефонным мошенникам, занимаясь незаконной установкой и обслуживанием оборудования (так называемых сим-боксов) для спецслужб Украины, которое используется для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России,. Также они занимались выводом полученных преступным путём денежных средств и их нелегальным обналичиванием.

Сейчас задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Следователи ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области возбудили против них уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору»).

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря ФСБ задержала работника режимного предприятия, подозреваемого в шпионаже для спецслужб Украины. Мужчина установил и поддерживал контакт с представителями украинской службы внешней разведки, а также за деньги передавал им информацию о российских военных, которую можно использовать против безопасности РФ, в том числе в зоне проведения СВО.

Ранее, 17 декабря, сотрудники ФСБ задержали в Ялте местного жителя, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») и отправили его под арест.