Днепропетровск, Украина, 25 декабря, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по ТЭЦ в городе Зелендольске в Днепропетровской области, в результате чего на объекте вспыхнул сильный пожар. Об этом 25 декабря сообщил координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.

Изображение сгенерировано ИИ ИА Регнум

«Прилёт в Зеленодольск. Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что перед этим в городе было отключено электричество.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Кременчуге и Днепропетровске. По их данным, на территории Харькова прогремело не менее семи мощных взрывов.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент на всей контролируемой Киевом территории объявили воздушную тревогу.