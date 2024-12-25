Сеул, 25 декабря, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль во второй раз отказался явиться на допрос в объединённую следственную группу по делу о мятеже в связи с объявлением им военного положения 3–4 декабря. Об этом 25 декабря сообщило агентство Yonhap.

Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Сотрудники правоохранительных органов пытались вручить Юн Сок Ёлю повестку, которая требовала от него явиться в правительственный комплекс в Кванчхоне в 10:00 по местному времени (04:00 мск). Лидера Южной Кореи подозревают в превышении властных полномочий и организации мятежа.

«Допрос назначен на завтра в 10:00 утра, но мы готовы продлить ожидание», — отметил накануне начальник управления антикоррупционных расследований О Дон Ун.

Как отмечает агентство, для лидера Южной Кореи подготовили список вопросов, отвечать на которые ему придётся весь оставшийся день. Управление примет решение направить третью повестку на допрос либо запустить процедуру ареста не ранее 26 декабря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Юн Сок Ёль не явился на допрос в объединенную следственную группу 18 декабря, а также в прокуратуру — 15 декабря. Как пояснили представители президента, в приоритете для них слушания по импичменту в Конституционном суде, поэтому Юн Сок Ёль не явится на допрос 25 декабря. Конституционный суд решит, законно ли решение депутатов об импичменте президенту.

3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент. За вынесение импичмента Юн Сок Ёлю проголосовали 204 парламентария, против — 85. Ещё три депутата воздержались, восемь бюллетеней признали недействительными.