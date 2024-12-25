Москва, 25 декабря, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Газпромбанк, «Альфа-банк» и МКБ понизили ставки по некоторым сберегательным вкладам после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на маркетинговое агентство Marcs.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, МКБ понизил ставку по некоторым сберегательным вкладам на 0,5–2 процентных пункта (п. п.). Вместе с этим максимальную ставку банк понизил до 24%.

В свою очередь Газпромбанк понизил ставки по вкладам на 0,5–1 п. п. — до 21,7–23%, снизив максимальную ставку до 23%.

Отмечается, что в это же время «Альфа-банк» понизил ставку по различным сберегательным вкладам в пределах 0,4–2 п. п.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк РФ поднял ключевую ставку до рекордных 21% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила её повышения до конца года. Но в ходе заседания Банка России 20 декабря ставку сохранили на том же уровне.

Экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что сохранение ключевой ставки стало неожиданностью. Он ожидал её повышения на один или два процентных пункта, так как инфляция к середине декабря составляла 9,5%, что гораздо выше, чем целевой показатель в 4%. Многие банки также ожидали повышения ставки и за неделю до этого улучшили условия по вкладам.