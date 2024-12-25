Брюссель, 25 декабря, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Логичным завершением военного конфликта на Украине может стать передача России территорий с русскоязычным населением и отказ от членства в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Болгарии Петар Волгин.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

«Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живёт русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», — приводят «Известия» слова Волгина.

При этом от отметил, что победа Украины в этом конфликте невозможна, а его завершение возможно только посредством переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря выдвинутый на должность спецпосланника США по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп хочет добиться устойчивых договорённостей между Россией и Украиной в короткий срок. Он добавил, что достигнутые в 2015 году Минские договорённости «жалким образом провалились» и Трамп не повторит такого. Вместе с этим, по словам Келлога, Трамп одновременно осознаёт важность отношений как с союзниками США, так и с российским президентом Владимиром Путиным.

Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент. Путин добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине. Он в очередной раз напомнил, что Москва готова к диалогу и компромиссам, но именно Киев отказался от переговоров.