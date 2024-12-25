Москва, 25 декабря, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Вероятность встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне по инициативе избранного лидера США Дональда Трампа крайне мала. Такое заявление 25 декабря сделал американский экс-дипломат Джим Джатрас.

Максим Гучек/РИА Новости

«Я думаю, это возможно, но крайне маловероятно. Во-первых, я не могу представить, что президента Путина пригласят. Хотелось бы ошибаться, но не могу себе представить, как это будет выглядеть, учитывая ордер Международного уголовного суда на его арест. США не являются участником Римского статута, поэтому это не было бы юридической проблемой, но, учитывая демонизацию Путина всей западной прессой и американским политическим истеблишментом, сложно представить, что Трамп сможет пригласить его в Вашингтон», — пояснил Джатрас в беседе с «РИА Новости».

По мнению экс-дипломата, такой сценарий возможен разве что в каком-нибудь фантастическом мире, а в реальности вероятность его воплощения очень низка.

По поводу возможного приглашения Зеленского на церемонию инаугурации Трампа Джатрас указал, что присутствие киевского главы в Вашингтоне никакого значения не имеет. По словам экс-дипломата, приезд Зеленского абсолютно не важен, поскольку данный политик несамостоятелен, а является на деле марионеткой ЦРУ и MI6.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каких-либо предпосылок для организации встречи российского лидера Путина с избранным президентом США Трампом пока нет. При этом Трамп не раз говорил, что готов на встречу с Путиным.

16 декабря Трамп заверил, что попытается приложить все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации. Он также заявил, что Зеленскому нужно готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта.