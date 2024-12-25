Москва, 25 декабря, 2024, 06:07 — ИА Регнум. ВС РФ начали бои за освобождение населённого пункта Нескучное в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИА Регнум

«У нас есть дополнительное продвижение вперёд от Сторожевого в сторону трассы, ведущей к Гуляйполю, и российские войска начали бои за населённый пункт Нескучное», — приводит ТАСС слова Рогова.

Перед этим Рогов заявил, что российские бойцы приблизились к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка и взяли её под огневой контроль.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря Минобороны доложило об освобождении населённого пункта Сторожевое в ДНР.

22 декабря глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что армия России практически выбила украинские формирования из центра Курахово. Он уточнил, что полное освобождение города сделает невозможными артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка, которые ВСУ раньше вели отсюда.

Ранее в этот же день ВС РФ освободили населённый пункт Лозовая в Харьковской области. Они также нанесли удары по живой силе и технике нескольких бригад противника в районе Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, а также у Ямполовки и Терн в ДНР. Также 22 декабря российские военные освободили населённый пункт Красное в ДНР.