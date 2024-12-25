* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Тегеран, 25 декабря, 2024, 04:41 — ИА Регнум. В Иране разблокировали работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и магазина приложений Google Play. Об этом 24 декабря сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что решение о снятии блокировки принял высший совет по информационной безопасности Ирана. Мессенджер был заблокирован на фоне протестов в сентябре 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал слухами предположения, что мессенджер WhatsApp заблокируют в России. Боярский уточнил, что в настоящее время нет какой-либо новой информации об этом мессенджере, кроме того, что его внесли в реестр организаторов распространения информации.

В этот же день зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал высокой вероятность блокировки WhatsApp в России. При этом ограничения не коснутся этой платформы, если она будет соблюдать законодательство РФ, подчеркнул он.