Дамаск, 25 декабря, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Решение изменить названия 15 больниц и госпиталей, носящих имена членов семьи свергнутого сирийского президента Башара Асада, приняло министерство здравоохранения Сирии, входящее в переходное правительство. Об этом 24 декабря сообщает телеканал Syria.

ИА Регнум Сирия после Асада

Названия предполагается изменить у больниц и госпиталей в крупных городах Сирии: Алеппо, Дамаске, Дейр-эз-Зоре, Латакии, Тартусе, Хаме, Хомсе и других. Часть больниц носили имя Басиля Асада, родного брата экс-президента Сирии. Басиль Асад погиб в 1994 году в результате автокатастрофы. Так, например, госпиталь сердечных заболеваний и хирургии имени Басиля Асада в Алеппо сменил название и стал Алеппским госпиталем сердечных заболеваний и хирургии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 8 декабря Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Спустя два дня вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».