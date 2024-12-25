Лондон, 25 декабря, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Великобритания увеличила расходы на оборону с 2012 года по 2022 год на 14%, однако отстаёт в этой сфере от России, Ирана и Китая. Об этом говорится в публикации газеты The Times.

Nimalan Tharmalingam Солдат британской армии

Вместе с этим издание сравнило расходы Великобритании и её «геополитических конкурентов». Так, Иран, Китай и Россия за период с 2012 год по 2022 год увеличили расходы на оборонную отрасль на 57%, 60% и 34% соответственно.

«Великобритания отстаёт по мере перевооружения. За десятилетие недостаточных инвестиций в оборону Великобритания не смогла сравниться по уровню ремилитаризации с Россией, Ираном и Китаем», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря издание Telegraph написало, что количество британских солдат в армии стремительно сокращается, несмотря на повышение заработной платы. Только за последний год из британской армии, по данным издания, уволились более 15 тыс. военнослужащих. Около 8 тыс. человек ушли по собственному желанию. Солдат не сдерживают от увольнения даже попытки правительства остановить кризис призыва с помощью повышения зарплаты на 6%. При этом за последние 22 года такой размер надбавки является крупнейшим.

В июле занимавший тогда пост министра обороны Великобритании Джон Хили признал, что Вооружённые силы страны столкнулись с рядом серьёзных проблем. По его словам, трудности возникли у сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. В качестве причин Хили перечислил последствия сокращения основных сил, нерациональность трат при закупках, низкий моральный дух, кризис с набором и удержанием кадров, проблемы ветеранов, которые не могут получить заслуженные услуги.