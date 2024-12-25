Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Таджикистан является надёжным союзником России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Kremlin.ru

«Сегодня, как мы и договаривались, проведём двусторонние переговоры по всему комплексу наших отношений. Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан — наш надёжный союзник», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Россия занимает первое место среди торгово-экономических партнёров Таджикистана, второе место — по объёму инвестиций. Кроме этого, президент РФ указал на то, что страны придают большое значение межрегиональному сотрудничеству. Многие регионы Таджикистана и субъекты России имеют прямые отношения между собой, что вносит существенный вклад в развитие наших двусторонних связей, сообщил Путин.

Как передавало ИА Регнум, президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 24 декабря провели переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области. Помимо прочего, Путин пообещал нарастить обучение на русском языке в Таджикистане. Рахмон в свою очередь отметил, что в Таджикистане тоже есть русскоязычные педагоги, но нужно «поднять переподготовку, повысить качество».

25–26 декабря Рахмон примет участие в неформальной встрече с главами других стран — членов СНГ, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета.