Вашингтон, 25 декабря, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Потенциальное присоединение Гренландии к США в результате сделки, о которой заявлял избранный американский президент Дональд Трамп, может стать крупнейшей сделкой в истории страны. Об этом 24 декабря сообщает газета New York Post.

Nasa.gov Гренландия

Издание приводит историческую справку, в которой напоминает, что около двухсот лет назад США заключили с Францией сделку по приобретению французских владений суммарной площадью почти 828 тысяч квадратных миль (2,14 миллиона квадратных километров). В рамках договора, получившего название Луизианская покупка, к США отошли обширные территории, на которых сейчас расположено более 15 штатов, включая Луизиану. Сделка с Парижем вошла в американскую историю как самая крупная.

«План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории, превзойдя даже Луизианскую покупку 1803 года, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки», — отмечается в материале газеты.

Территория Гренландии составляет 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров), сегодня остров принадлежит Дании. Если Трампу удастся заключить соглашение между Вашингтоном и Копенгагеном, то площадь новых земель превысит территорию Техаса больше чем в два раза. Приобретение Гренландии побьёт все предыдущие рекорды по присоединению территорий, включая Луизианскую покупку, совершённую президентом США Томасом Джефферсоном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сын Дональда Трампа Эрик 24 декабря опубликовал в соцсети Х картинку, на которой его отец изображён во время якобы покупки на Amazon Канады, Гренландии и Панамского канала.

Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что, если власти страны не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, Канада может стать 51-м штатом США. Трюдо пообещал усилить меры безопасности на границе с США.

22 декабря избранный президент США заявил, что хочет вернуть Панамский канал, переданный Панаме ещё в прошлом веке. Он играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Соединённых Штатов, пояснил Трамп.

В соцсети Truth Social Трамп 23 декабря заявил, что США «абсолютно необходимо» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. При этом власти Гренландии заявляли, что остров не продаётся.