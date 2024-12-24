Москва, 25 декабря, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о рейдерском захвате квартир москвичей. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил организовать проверку по информации о рейдерском захвате квартир жителей Москвы. В эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором сообщалось, что десятки москвичей стали жертвами рейдеров, которые за долги отбирают у них квартиры и реализуют через торги», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Отмечается, что Бастрыкин поручил главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову установить все обстоятельства и организовать проверку, после чего предоставить доклад.

Глава СК поставил ход исполнения поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря депутаты Госдумы выступили с инициативой блокировать деньги от продажи недвижимости на семь дней для проверки сделки. Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева тогда пояснила, что за последние два года мошенники активно применяют схему «продавец под влиянием». Преступники убеждают собственника продать недвижимость, якобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам. Деньги же требуют перевести «сотрудникам МВД, ФСБ», уверяя, что продажа фиктивная и право собственности будет восстановлено. При этом люди теряют жильё и деньги. Покупатели также страдают, так как вынуждены судиться с продавцом, который оспаривает сделку.