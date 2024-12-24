Киев, 25 декабря, 2024, 01:06 — ИА Регнум. На Украине в будущем могут прийти к власти политики с идеями реваншизма в отношении России, вследствие чего существует риск возобновления военного конфликта. С таким мнением выступил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По его утверждению, списывать со счетов потенциал реваншизма на Украине в отношении России в среднесрочной перспективе нельзя.

«Следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на восстановлении Украины после войны, но поколение после них придёт к власти под реваншистскими лозунгами в адрес России: вернуть территории, заставить Россию наконец заплатить», — заявил бывший министр в интервью Kyiv Independent.

При этом конфликта можно избежать, если Украину пригласят в НАТО, считает Кулеба.

«Это может показаться нелогичным, но единственный способ помешать Украине и удержать её от ведения войны с Россией — это принять её в НАТО», — поделился своим мнением бывший глава МИД Украины.

Своё предположение Кулеба пояснил тем, что Украина не сможет начать конфликт с Россией, так как будет ограничена обязательствами перед Североатлантическим альянсом.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября Кулеба заявил, что в случае согласия Киева на урегулирование конфликта на «неприемлемых условиях» на Украине начнутся беспорядки, что будет крахом для страны. Он опасается, что избранный президент США Дональд Трамп может вынудить украинское руководство пойти на уступки.

24 декабря выдвинутый на должность спецпосланника США по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп хочет добиться устойчивых договорённостей между Россией и Украиной в короткий срок. Он добавил, что достигнутые в 2015 году Минские договорённости «жалким образом провалились» и Трамп не повторит такого. Вместе с этим, по словам Келлога, Трамп одновременно осознаёт важность отношений как с союзниками США, так и с российским президентом Владимиром Путиным.

Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент. Путин добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине. Он в очередной раз напомнил, что Москва готова к диалогу и компромиссам, но именно Киев отказался от переговоров.