Москва, 25 декабря, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Минпромторг подготовил обновленный проект о «российской полке» товаров в магазинах

Иван Шилов ИА Регнум

Министерство промышленности и торговли России планирует с помощью принятия закона о «российской полке» товаров обязать маркетплейсы рекомендовать покупателям отечественные аналоги иностранных производителей. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность — и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда», — приводит «РИА Новости» слова Алиханова.

Он добавил, что маркетплейсы будут обязаны обеспечить клиентам одновременную рекомендацию российского аналога товара.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что суверенитет России укрепляется за счёт быстрых темпов процесса импортозамещения.Он добавил, что данный процесс имеет важное значение для России в условиях сложной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, а также беспрецедентного давления со стороны отдельных стран.

В ноябре ФАС призвали запретить автоматические скидки на товары на маркетплейсах. Член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников уточнил тогда, что с осени скидки на товары стали устанавливаться автоматически без согласования с продавцами. Он отметил, что они могут отказаться от участия в распродажах, однако это необходимо отслеживать и делать вручную. По его словам, таким образом крупные маркетплейсы освобождают свои склады накануне распродаж и периодов высокого спроса, несмотря на то, что продавцы в таком случае рискуют понести финансовые убытки.