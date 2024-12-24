Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом. Об этом вечером 24 декабря сообщила пресс-служба Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что президента Узбекистана в международном аэропорту «Пулково» встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. После этого Мирзиеёв в сопровождении Беглова прошлись по Исаакиевской площади.

25-26 декабря президент Узбекистана примет участие в неформальной встрече с другими главами государств СНГ, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 декабря президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмонпровели переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области. Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений. Президент России в начале встречи отметил, что очень рад видеть Рахмона.

Путин 24 декабря начал рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Глава государства посетил Эрмитаж и ознакомился с результатами работы реставраторов.