Москва, 24 декабря, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Актёра Евгения Косырева госпитализировали перед спектаклем «Утиная охота» из Театра имени Е. Вахтангова. Об этом 24 декабря сообщает издание «Известия».

Сергей Карпухин/ТАСС

Уточняется, что Косырев приехал на спектакль, но почувствовал себя нехорошо, после чего его госпитализировали. Источник рассказал, что у актёра обнаружили проблемы с печенью и брюшной полостью. Информация о его состоянии уточняется.

Отмечается, что постановка состоялась без участия Косырева. Актёр должен был играть роль Кушака, но её сыграл Аскар Галимов.

Евгений Косырев известен по ролям в российских сериалах, всего в его фильмографии насчитывается более 60 работ. С 2003 года актёр работает в Театре имени Е. Вахтангова.