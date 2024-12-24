Флорида, США, 24 декабря, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Американский зонд Parker во вторник, 24 декабря, окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца. Об этом рассказали в национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

«Солнечный зонд НАСА Parker находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме, выполняя свой самый близкий полет вокруг Солнца в канун Рождества», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что расстояние между аппаратом и Солнцем в перигелии (ближайшая к звезде точка космического тела) составит около 6,1 млн км или порядка 4% расстояния от Земли до Солнца. Ожидается, что данное сближение станет историческим рекордом.

Зонд Parker был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Он защищён оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, она позволяет выдержать нагрев до 1,4 тыс. градусов Цельсия.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря 2021 года стало известно, что Parker прошёл через один из слоёв солнечной атмосферы — корону и впервые «коснулся» Солнца. Тогда заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен назвал успешную космическую миссию аппарата Parker «знаковым моментом для изучения Солнца и поистине замечательным достижением».