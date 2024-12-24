Посёлок Игора, Ленинградская область, 24 декабря, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Работу российских педагогов, ведущих обучение на русском языке, пообещал нарастить в Таджикистане президент России Владимир Путин 24 декабря в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщается на сайте Кремля.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Как уточнил президент России, сейчас в Таджикистане работают 72 российских педагога, но со следующего года будут работать уже 82 преподавателя из РФ.

«Знаю, что Вы нас всё время критикуете за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С Вами полностью согласен, и, безусловно, будем наращивать эту совместную работу», — обратился Путин к лидеру Таджикистана.

Рахмон в свою очередь отметил, что в Таджикистане тоже есть русскоязычные педагоги, но нужно «поднять переподготовку, повысить качество».

Российский лидер согласился со своим коллегой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 24 декабря начали переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области. Лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений.