Москва, 24 декабря, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Пенсионер кинул бутылку с коктейлем Молотова под автомобиль полиции, припаркованный возле здания ОВД «Арбат» в центре Москвы. Об этом 24 декабря сообщил Telegram-канале SHOT.

ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

По данным журналистов, инцидент произошёл около 17:00 мск. 65-летнего злоумышленника сразу задержали. О пострадавших не сообщается.

«Предварительно, он (пенсионер. — Прим. ред.) стал жертвой мошенников с Украины», — уточнило издание.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря в Петушках Владимирской области школьная учительница попыталась поджечь отдел полиции, бросив в здание коктейль Молотова. Женщину задержали на месте. Она рассказала, что стала жертвой аферистов, отдав им 1,5 млн рублей. После этого предложили вернуть деньги за поджог.

20 декабря студентка второго курса подожгла банкомат в Красноярске и загорелась сама. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Следователи выяснили, что девушка попала под влияние мошенников. Они заявили, что её родители финансируют недружественную страну и убедили совершить поджог.