Санкт-Петербург, 24 декабря, 2024, 20:56 — ИА Регнум. К подрыву «Северного потока» и «Северного потока — 2» могут быть причастны четыре страны: Великобритания, Норвегия, Украина и Польша. Об этом 24 декабря заявила бывший министр иностранных дел Австрии, глава Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль.

ИА Регнум

Она отметила, что в этом деле «много подозреваемых», как в детективах Агаты Кристи.

«По крайней мере, три: Великобритания, Норвегия и Украина. И Польшу сюда ещё можно добавить. Может быть, ещё кто-то», — заявила Кнайсль на презентации книги «Реквием по Европе» в Библиотеке имени В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Повреждение получили обе нитки «СП» и одна нить «СП-2». Как отметил президент России Владимир Путин, диверсию такого рода невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он заявил, что подрыв был организован спецслужбами США.

В ноябре 2024 года помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подорвать «Северные потоки» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО. Такие боевые пловцы и соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб, уточнил он.