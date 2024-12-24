Москва, 24 декабря, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Пребывание иностранцев в России будет признано нежелательным, если этот статус получат их несовершеннолетние дети. Соответствующий приказ МВД России опубликовали 24 декабря на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста, то при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания такого гражданина одновременно осуществляется подготовка материалов и проекта решения о нежелательности пребывания в отношении находящегося в РФ иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — говорится в приказе.

Документ вносит изменения в приказ от 8 августа 2022 года. Поправка начнёт действовать с 5 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря сын иностранцев, обучавшийся в школе в Краснодаре, во время конфликта напал с ножом на других учеников и нанёс им раны. Суд установил, что его родители нарушили режим пребывания на территории РФ, и постановил выдворить их из страны.

В ноябре МВД России сообщило, что в ходе операции «Нелегал-2024» приняли решение депортировать 20 тыс. иностранцев. Всего было выявлено более 106 тыс. нарушений миграционного законодательства и возбуждено свыше 4 тыс. уголовных дел.