Путин и Рахмон начали переговоры под Петербургом
Путин и Рахмон начали переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области
Санкт-Петербург, 24 декабря, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 24 декабря начали переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений. Президент России в начале встречи отметил, что очень рад видеть Рахмона.
«Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан наш надёждый союзник и партнёр экономический хороший», — отметил Путин.
Он добавил, что завтра, 25 декабря, состоится встреча лидеров всех стран СНГ.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 24 декабря начал рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Глава государства посетил Эрмитаж и ознакомился с результатами работы реставраторов.