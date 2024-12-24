Санкт-Петербург, 24 декабря, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 24 декабря начали переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Щербак/ТАСС

Лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений. Президент России в начале встречи отметил, что очень рад видеть Рахмона.

«Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан наш надёждый союзник и партнёр экономический хороший», — отметил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937571" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Он добавил, что завтра, 25 декабря, состоится встреча лидеров всех стран СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 24 декабря начал рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Глава государства посетил Эрмитаж и ознакомился с результатами работы реставраторов.