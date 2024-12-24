Чебоксары, 24 декабря, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Правоохранители задержали жителя Чебоксар за то, что он в соцсетях оправдывал действия преступников, устроивших теракт в подмосковном концентром зале «Крокус Сити Холл». Об этом 24 декабря сообщило УФСБ России по Чувашии.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ленинский районный суд Чебоксар избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу», — процитировало «РИА Новости» сообщение от ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник является сторонником радикальных взглядов. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а также за дискредитацию российской армии.

У мужчины провели обыск. Правоохранители изъяли религиозную литературу, мобильные телефоны с сим-картами, жёсткие диски, топор и ножи.

Как сообщало ИА Регнум, террористы 22 марта ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Они также устроили пожар. От их действий погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал.

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек. Девятерых из них Росфинмониторинг 2 декабря внёс в перечень террористов и экстремистов.

4 декабря правоохранители задержали четверых террористов-баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Установлено, что они помогали устроить теракт в «Крокус Сити Холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.