Грозный, 24 декабря, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Новую группу добровольцев отправили бортом из аэропорта Грозный в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 24 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Очередная группа истинных патриотов России отправилась для защиты интересов Родины в зону проведения специальной военной операции», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что добровольцев подготовили в Российском университете спецназа, расположенном в Гудермесе. Для этого использовали лучших инструкторов, они научили бойцов всему необходимому для ведения боя по специально подготовленной программе.

Добровольцев также обеспечили обмундированием и необходимым имуществом. Они вступят в ряды спецназа «Ахмат».

Как передавало ИА Регнум, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 декабря заявил, что с начала года почти 440 тыс. мужчин заключили контракт с Минобороны России. Этому способствуют все регионы страны, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в этом году в среднем каждый день более 1 тыс. добровольцев заключают контракты с Минобороны РФ, чтобы отправиться на фронт. Это отражает состояние российского общества, отметил глава государства.