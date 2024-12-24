Лондон, 24 декабря, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III лишил производителя шоколада Cadbury ордера поставщика королевского двора. Об этом 24 декабря сообщило издание The Independent.

Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa

Компания получила ордер в 1854 году от королевы Виктории. Предприятие сохраняло этот статус на протяжении 170 лет. Причина отказа монарха от продукции не сообщается.

По данным издания, Карл III в общей сложности отозвал более 100 ордеров для компаний, поставлявших продукцию монаршей семье. При этом он сохранил этот статус для 336 предприятий. Также журналисты отметили общее сокращение поставок для королевского двора.

Как передавало ИА Регнум, в январе королевский двор Швеции отказался покупать шоколад фирмы Marabou. Компания отказалась уходить из России после объявления западных санкций.

В июне 2023 года ряд производителей в Норвегии и Швеции объявили бойкот Marabou из-за её отказа прекратить поставки на российский рынок. Украина внесла компанию в список нежелательных.