Москва, 24 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Роскачество при разработке проекта государственного стандарта (ГОСТ) для мясного донера внесло два название продукта — «шаурма» и «шаверма». Об этом 24 декабря сообщило РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В документе говорится, что для приготовления шаурмы (шавермы) можно использовать говядину, свинину, баранину, козлятину, мясо кур или индейки. В составе блюда также предполагается использовать пшеничные лепёшки, лаваши, питы, соусы, свежие и маринованные овощи, картофель и зелень. Допускается применение специй, сыров, орехов, семечек, яиц и ряда других продуктов.

«Приступая к формированию донера-батона (заворачиванию), сначала на основу вертела выкладывают прочные и крупные кусочки мяса (слайсы), а их средние части наслаивают на вертел таким образом, чтобы образовался круглый слой толщиной 5–6 см», — процитировало издание описание шавермы.

Поверх слоя предписано положить слой из хвостового или рубашечного жира. В таком порядке следует заполнить весь вертел, накалывая каждый слой, чтобы образовывался конус. Также норматив предусматривает санитарные требования к производству продукта.

Как передавало ИА Регнум, руководитель Роскачества Максим Протасов 24 декабря сообщил о разработке первой редакции ГОСТа на шаурму, его планируют утвердить в 2025 году. Глава ведомства подчеркнул, что эту категорию продуктов в любом случае нужно контролировать.

В сентябре в карельском Сегеже 115 человек, в том числе 48 детей, отравились шаурмой. Специалисты регионального Роспотребнадзора установили, что у пострадавших сальмонеллёз.