Москва, 24 декабря, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Операторы связи уже сейчас могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Пользователь при этом должен иметь возможность разблокировать их все или те, что поступают с номеров из его контактов. Эти меры полностью находятся в зоне возможностей и ответственности перед пользователями самих операторов связи», — указано в сообщении.

В регуляторе отметили, что некоторые операторы уже активно прорабатывают введение самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа.

При этом не исключается, что подобные требования будут вводить на законодательном уровне, причём в отношении не только звонков, но и мессенджеров. В последних могут начать блокировать голосовой трафик.

В числе иных возможных мер РКН назвал выявление оператором на своих сетях работы нелегальных кол-центров.

Ранее 24 декабря появилась информация об обсуждениях касательно введения запрета на звонки в мессенджерах. По данным операторов связи, 40% звонков через мессенджеры совершают мошенники, причем 70% из них — из-за рубежа.

В беседе с ИА Регнум адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов назвал подобную меру жёсткой, но вынужденной. По его словам, это ещё один сигнал обществу о необходимости ответственно относиться к внешним контактам и не доверять тем, кто запугивает через телефон или предлагает переходить по незнакомым ссылкам.

В свою очередь, член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что Viber чаще всего становился основным инструментом для мошенников, так как шифровал все разговоры и не требовал подтверждения личности. По его словам, иностранные спецслужбы также могли использовать мессенджер для вербовки людей, поскольку он позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами.