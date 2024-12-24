Санкт-Петербург, 24 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию филиала Эрмитажа, посвящённого воинской славе России. Об этом 24 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Татьяна Голикова представила президенту концепцию будущего музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов», — сообщил заявил представитель Кремля.

По его словам, в основу лёг образ князя и полководца Александра Невского и подвиги, совершённые им в XIII веке на берегах Невы и через несколько лет на Чудском озере. В борьбе со шведами он заложил основу ратных подвигов русского оружия, подчеркнул Песков.

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