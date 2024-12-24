Молдавия, 24 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В молдавском селе Ларгуца был с почестями открыт очередной памятник румынским военным, которые воевали во время Второй мировой войны за нацистскую Германию. Об этом 24 декабря сообщил руководитель поискового движения и глава национального оргкомитета Молдавии «Победа» Алексей Петрович.

Telegram/Солдат Победы

«В селе Ларгуца Кантемирского района ассоциация Monumentum при поддержке местных властей открыла очередное «кладбище румынских героев» — военнослужащих армии Иона Антонеску, погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Петровича, церемония проходила с воинскими почестями — в карауле стоял сотрудник МВД Молдавии, а также с участием священнослужителей Румынской православной церкви и «традиционным нарушением» закона республики о государственном флаге и с «обязательным привлечением детей к акции по героизации союзников Гитлера».

Глава национального оргкомитета «Победа» напомнил, что жестокие боестолкновения проходили в окрестностях Ларгуцы в июне–июле 1941 года и в ходе них обладавшие многократным преимуществом в личном составе и технике румынско-немецкие войска фашистов пытались разгромить советские приграничные части.

«Несмотря на численный перевес, пограничники и стрелковые полки стойко сдерживали натиск врага, отбивая атаки с колоссальными для захватчиков потерями. Весь «героизм» румын состоял в том, что их офицеры гнали на убой своих солдат, неся чудовищные потери от огня советских войск», — уточнил Петрович.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня в Румынии состоялось торжественное открытие бюста генерала Георге Манолиу, который во время Великой Отечественной войны до 1944 года воевал на стороне нацистской Германии. В ходе церемонии состоялась поминальная панихида при внушительном присутствии местных властей, нацисту также были отданы воинские почести.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 21 июня, что Россия решительно осуждает и считает недопустимым открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера румынскому генералу Манолиу. Дипломат также назвала недопустимым и аморальным прославление в каком-либо виде лиц, воевавших на стороне фашистской Германии в самой кровопролитной и смертоносной войне в истории человечества.