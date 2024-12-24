Санкт-Петербург, 24 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря провёл отдельную беседу с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским после вручения ему ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Александр Демьянчук Президент РФ Владимир Путин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

«Хочу поблагодарить вас за высокую честь, за награду, за поздравления, за ваше внимание к Эрмитажу и за ваше внимание к культуре», — заявил Пиотровский.

Путин отметил, что давно не был в Эрмитаже, но всегда посещает его с большим удовольствием. Пиотровский предложил выслушать доклад о том, во что комплекс превратился за последние десятилетия.

Как передавало ИА Регнум, Путин вручил орден Пиотровскому 24 декабря. Церемонию награждения провели в стенах Эрмитажа. Президент подчеркнул огромный вклад директора музея в развитие российской культуры. Указ о награждении был подписан 8 декабря, в канун 80-летия главы учреждения.

Посещение президентом Эрмитажа стало первым пунктом рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Пиотровский провёл его по залам и показал результаты реставрационных работ.