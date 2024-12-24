Курск, 24 декабря, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В отношении наёмника ВСУ из Норвегии чеченского происхождения возбуждено уголовное дело за преступления в Курской области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета РФ 24 декабря.

Telegram/Следком

Следствие подозревает Аслана Очерхаджиева в наёмничестве и совершении террористического акта на территории Курской области. Также сообщается, что установлено его непосредственное участие в вооружённом конфликте на стороне Украины.

«Очерхаджиев и иные представители наёмнических формирований, действуя с представителями ВФУ (вооруженного формирования Украины) и будучи вооружёнными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники в августе 2024 года незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области», — говорится в публикации.

Кроме того, указало следствие, наёмники занимались устрашением населения, причиняли значительный имущественный ущерб и дестабилизировали деятельность органов власти, а также совершали преступления против мирного населения.

12 декабря прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение в отношении грузинского наёмника Торнике Окропилашвили, который участвовал в боях на стороне Вооружённых сил Украины. Отмечается, что наёмник объявлен в международный розыск. В суде также было установлено, что с марта 2022 по октябрь 2024 года Окропилашвили находился в составе «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), за это время он получил около 5 млн рублей.